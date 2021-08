Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Voglio il Chelsea. Lukaku spiazza l’Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Voglio il Chelsea”. Apre così l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Lukaku spiazza l’Inter: è addio. Zapata e Dzeko le alternative. Romelu pronto ad accettare la maxi-offerta del club londinese. L’attaccante ha parlato con Inzaghi e i dirigenti. Bloccato anche Scamacca. Tifosi nerazzurri in rivolta: ‘Promesse da mantenere’. Milan ko ai rigori con il Valencia. Napoli, Machach sorprende tutti. Roma in rimonta, Zaniolo cresce. Lazio, Immobile il nuovo capitano”. Infine, in taglio alto: “I fantastici 4”.