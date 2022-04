Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Vlahovic come Mbappé e Haaland”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Vlahovic come Mbappé e Haaland”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Allegri non ha dubbi: ‘Tra i più forti al mondo’. E lo rilancia con l’Inter. Dusan incoronato dal tecnico: con lui è un’altra Juve. Max conferma: ‘Avevo firmato un accordo con il Real, poi è arrivata la chiamata da Torino’. Zaniolo, troppi tormenti. Con la Samp andrà in panchina. ‘Quarantena non rispettata’: deferito DeLa. ‘Italia, mi viene da piangere’. Il presidente della Fifa: ‘Che tristezza per i ragazzi’. Oggi a Doha il sorteggio dei gironi. Lo sprint di Leao: scudetto e Qatar”.