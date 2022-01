Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Vlahovic a zero. Allegri rilancia Dybala”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Vlahovic a zero". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Rocco lo venderebbe anche subito. Ma Dusan punta a liberarsi. In vista del Bologna, il ritorno di Osimhen e Zielinski: sollievo Napoli. Juventus-Udinese, Allegri rilancia Dybala. Ecco Oliveira: "Eoma, ti aiuto a vincere". Iervolino, prima da brividi contro il grande ex: Lotito".