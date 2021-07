Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Vedo rosso. Mancio va all’eurocorrida”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

'Vedo rosso'. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. 'Dalla Turchia alla Spagna, tutti avversari dello stesso colore'. ' Mancio con il vice-spina va all'eurocorrida. Ultimo test a Coverciano: Emerson sulla fascia è la vera novità. Chiesa: "Bello sfidare Morata". In mattinata la partenza per Londra. 'Barella: "Io accanto a fenomeni". L'arbitro è il tedesco Brych. Cosa unisce Pozzo e Mancini'. 'Roma, ecco Rui Patricio. Il portoghese è il primo acquisto per Mou: intesa raggiunta con il giocatore del Wolwerhampton pronto al si. Spinazzola, oggi l'intervento. Lo Special One: "Perdita terribile".