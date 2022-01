Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

"Uragano Dusan, Vlahovic firma". Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. "L'Inter non si ferma: Marotta prova a prendere Frattesi subito. Raddoppio Fiorentina, con Cabral c'è Alvarez. Anche DeLa su Raspadori: il Napoli in corsa per il talento del Sassuolo".