Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Un paradiso per due, Milan e Napoli in fuga”

Mediagol.it vi propone la prima pagine de 'Il Corriere dello Sport'

Apre così l'edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Milan e Napoli in fuga: +12 sulle quarte. Furia Roma su Maresca. A Spalletti il derby di Salerno (1-0), Pioli passa all'Olimpico con Super Ibra (2-1)". "L'Inter non molla: Correa stende l'Udinese. E domenica il derby". "Juve in ritiro, Dybala ci mette la faccia".