Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Un mago al bacio. Milan-Inter, scontro frontale”

“Un mago al bacio”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, che punta i riflettori sulla vittoria conquistata dalla Lazio. “Per la Lazio una notte al terzo posto. Battuta la Samp con un gol di Luis Alberto: è la centesima vittoria di Inzaghi in A. Martedì c’è il Bayern battuto a Francoforte”. In taglio alto: “Scontro frontale. Milan-Inter, ore 15: al Meazza è un derby da scudetto. Ibra-Lukaku, si replica: stavolta in palio c’è la vetta della classifica”. E ancora: “Il calcio piange Bellugi. Mauro amava l’Inter l’ironia. Gasp-Gattuso, è già spareggio per l’Europa. Ancelotti stende Klopp nel derby di Liverpool. Terribile incidente: grave Cossu ex Cagliari”.