Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Ultima chiamata. Eriksen oltre il miracolo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport"

“Ultima chiamata”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Derby d’Italia senza appello: Juve per il sorpasso, Inter per lo scudetto. Allegri punta su Dybala-Vlahovic. Inzaghi non molla: ‘Una finale’. Allo Stadium (20.45) la sfida chiave prima dello sprint. Max recupera anche Zakaria, Simone con Brozo, Lautaro-Dzeko coppia d'attacco. Orgoglio Lazio, Sarri riparte con Lazzari e Milinkovic. Battuto 2-1 il Sassuolo all’Olimpico. C'è Mertens per Spalletti. Il tecnico carica il neo-papà: ‘Saranno 95’ di sportellate, mai abbassare lo sguardo’. Mou, la Roma del derby. Josè senza Zaniolo: ‘È infortunato, non diventi un'ossessione. A Genova niente cali di tensione’. Eriksen oltre il miracolo. Christian di nuovo in gol nel 4-1 del Brentford al Chelsea di Lukaku. Impiantato il defibrillatore sottocutaneo anche al re della Roubaix”.