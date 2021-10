Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Total Napoli. Ma il Milan non molla”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Total Napoli”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Spalletti vince anche a Firenze e resta primo a punteggio pieno. In rimonta la settimana degli azzurri, DeLa festeggia: ‘Prova di forza’. Ma il Milan non molla: passa a Bergamo e si mantiene in scia. Al Franchi Quarta illude Italiano, poi in gol Lozano e Rrahmani. Insulti razzisti: ira Koulibaly, Barone si scusa. Firma e segna, gioia Pellegrini. Prestazione super del capitano. Zaniolo stop: niente nazionale. Bologna show, Sarri non ci sta”.