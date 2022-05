Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Toro da rimonta. La Juve crolla, Mou sindaco”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

"Toro da rimonta, la doppietta dell'argentino rilancia i nerazzurri". Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. "Lautaro ribalta l'Empoli: l'Inter torna in testa e aspetta Verona-Milan. La Juve crolla a Marassi: Dybala la illude, al 96' schiaffo del Genoa. Mou sindaco dell'Olimpico. Il Lecce torna in A dopo due anni".