Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Stanchi o rotti: si gioca”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Stanchi o rotti: si gioca”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Lazio-Inter con Lautaro titolare nella notte e l’incognita Immobile. Juve-Roma, 4 bianconeri ancora in Sudamerica e Abraham a rischio. Il campionato ripartirà con i due big match ‘stressati’ dalle Nazionali. Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro impegnati fino all’alba. Nel Milan Hernandez positivo al Covid, Maignan torna nel 2022. Intervista a Lippi: ‘Calendari ingestibili per i club. Tour de force non sostenibili, una follia il Mondiale ogni due anni’. Mou prepara al maxi vidiwall da campo la squadra anti-Max. Lazio, arriva l’oro da Singapore. OsiMertens, l’arma di Lucio”.