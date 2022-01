Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Sinisa: Parlo io. Zaniolo in sospeso, Dybala…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Sinisa: Parlo io”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Mihajlovic e lo scudetto, Bologna, il Covid e la bella Cecilia: ‘L’Inter è la mia seconda famiglia, ma tifo Napoli. Sono stato vicinissimo alla panchina di tutte le grandi squadra, poi… A Roma vincere è dura. Djokovic? Ora è una vittima’. Roma-Juve e Inter-Lazio: una domenica da Champions. Zaniolo in sospeso, Allegri con Dybala. Sarri ci riprova, Inzaghi si prepara. Insigne, questo non è un addio da capitano”. Infine, in taglio alto: “Allo stadio in cinquemila. Incubo pandemia, Lega unanime: capienza ridotta. La stretta riguarda solo le partite del 16 e del 23 gennaio. Il TAR sconfessa le Asl: oggi in campo Udinese e Salernitana”.