Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Si sono incartati. Morata sveglia la Juve. Inter, avanza il fondo Pif”

“Morata sveglia la Juve”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, che punta i riflettori sulla vittoria conquistata dalla Juventus ai danni dello Spezia. “Lo spagnolo a segno appena entrato, poi Chiesa e Ronaldo: Spezia ko”. E ancora: “Inter, avanza il fondo Pif. Commisso tuona. Fonseca: La Roma non è depressa”. Infine, in taglio alto: “Si sono incartati. Stop dell’Asl, il Torino a casa e la Lazio in attesa per 45′: niente partita. La Lega voleva giocare, Gravina per il rinvio: decide il giudice sportivo”.