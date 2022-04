Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Sempre più Inter. Pioli ritrova Ibra”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Sempre più Inter”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Volata scudetto, grande prestazione dei campioni contro la Roma. Inzaghi batte Mou e torna in testa: «Ce la giochiamo a petto in fuori». Stasera il Milan all'Olimpico con la Lazio, Pioli ritrova il talismano Ibra. Gol di Dumfries, Brozo e Lautaro, poi a segno Micki: +1 sui rossoneri. E mercoledì c’è il recupero a Bologna. Lucio di ferro. Il Napoli a Empoli. Dal rapporto con DeLa alla corsa per il titolo, Spalletti non molla: «Crediamoci». Paura per Tacconi, è in prognosi riservata. Malore causato da un’ischemia”.