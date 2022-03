Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Scudetto, ci credo. Dybala sfida le big”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Scudetto, ci credo”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “I nerazzurri ospitano la Salernitana, aspettando Napoli-Milan. Dybala sfida le big: ‘La Juve c’è’. E stasera l’Inter può tornare in vetta. I campioni non vincono da 40 giorni: Dzeko-Lautaro in attacco, Perisic sarà risparmiato in vista del Liverpool. Brozovic fa gli straordinari. Il Maradona si colora d’azzurro. Garanzia Lobotka la mossa di Spalletti. La Russia vuole giocare. Boniek: No della Polonia. ‘La Superlega non ha fallito’: Agnelli rilancia”.