Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Ronaldo si smarca. Schick come Diego”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “CR7 torna in campo e gela la Juve: Resto o vado via, sarà per il meglio. Cristiano da record: sarà il primo a disputare cinque Europei. Oggi guiderà il Portogallo con l’Ungheria ma tiene banco il suo futuro. I bianconeri pronti a puntare tutto su Dybala. Schick come Diego. Prodezza da centrocampo dell’ex romanista: cechi ok, Polonia battuta dalla Slovacchia. Gravina: qui il torneo 2028. La Spagna resta a secco, Mbappé sfida i tedeschi. Obbligati a giocare? Scontro danesi-Uefa”.