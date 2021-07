Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Ronaldo e la Juve decidono”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

"Fede, l'Italia sogna con te". Apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "Mezzogiorno di fuoco ai giochi, in acqua la Pellegrini. Cerca la quinta finale nei 200 stile, nessuna c'è mai riuscita. Festeggiamo tre bronzi. Ronaldo e la Juve decidono. Cristiano a Torino: oggi è atteso alla Continassa. Molti segnali fanno pensare a un altro anno assieme. Intanto il club blinda Chiesa: no a un'offerta da 100 milioni. Il cucchiaio di Zaniolo fa felice Mou. Roma, battuto 5-2 il Debrecen nel test di Frosinone. Prima perla di Nicolò dopo l'infortunio. In gol anche Mayoral, Pellegrini e Dzeko. Da registrare la difesa".