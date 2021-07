Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Ronaldo: Decido io. Icardi ci crede”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

"Ronaldo: Decido io". Apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "Con un post ambiguo tiene in sospeso la Juve, Icardi ci crede. Dalla Francia segnali di fiducia sull'ipotesi dello scambio con il PSG. CR7 annuncia su Facebook: 'E' il giorno della scelta'. Atteso a Torino per il 25 luglio, ma c'è il piano B. La Roma supera la Ternana (2-0), il Napoli passeggia con l'Anaunia (12-0). Mourinho riabilita Capitan Dzeko. Poker di Osimhen, la prima è uno show. La Lazio fa cancellare il 'Bella ciao' di Hysaj. 30 milioni per Insigne, ma Spalletti che dice?".