Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Riviva l’Italia. Mancini cambia contro il Belgio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Riviva l’Italia”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Nations, azzurri in campo per scalare il ranking Fifa e aprire una nuova serie. Mancini cambia contro il Belgio: Raspadori con Chiesa e Berardi. All’Allianz di Torino per il terzo posto. Il ct: ‘Partita vera’. Lukaku torna a casa. Qatar ‘22, Svizzera ok con l’Irlanda del Nord: martedì in Lituania può raggiungerci. Pallone d’Oro 2021: Mancio e Tuchel votano Jorginho. La Spagna dei baby sfida i Blues. Guaio Juve, Rabiot è positivo. Italiano esclusivo: ‘Lasciatelo in pace’. Caso Vlahovic: il tecnico viola entra a piedi uniti”.