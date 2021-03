Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Rinvio Juve-Napoli, la Roma allo scontro. Terremoto CR7”

“Rinvio Juve-Napoli, la Roma allo scontro”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. “Durissima lettera alla Lega: ‘Ingiusto vantaggio per gli azzurri’. I giallorossi chiedono lo slittamento della partita con Gattuso. La gara di Torino da mercoledì al 7 aprile. Parma, Shakhtar e i partenopei in sette giorni per Fonseca”. E ancora: “La tripletta di Vlahovic mette nei guai Superpippo. La Fiorentina stravince a Benevento (4-1). Rino sfida il ‘suo’ Milan. Inter, avanti tutta con il Toro. Terremoto CR7: ‘I veri campioni non si spezzano’. Lo sfogo social di Ronaldo dopo l’uscita dalla Champions. Oggi a Cagliari per il riscatto”. E infine: “Lotito-Cairo, battaglia senza fine. La disputa su Lazio-Toro è solo l’ultimo episodio di una guerra al potere”.