Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Rimpianto Italia. Pogback”

“Rimpianto Italia”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Nations, a testa alta anche con gli inglesi e sempre primi nel girone. Giovane e bella ma senza Mondiali. Il ct: Bravi davvero. Mancini con altri due debuttanti; Gatti e Esposito sono piaciuti. Martedì c'è l'esame in Germania. Il Psg offre 60 milioni per Skriniar. Sale Lang per l'attacco del Milan. Pogback. Trovato l’accordo, l’annuncio a inizio luglio. Tra la Juventus e il francese intesa raggiunta per 4 anni. Paul deve risolvere questioni personali in Inghilterra. Shock Morata: sempre più probabile il rientro all'Atletico”.