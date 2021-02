Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Ride solo Fonseca. Milan, 2-2 a Belgrado. Il Napoli in emergenza cade a Granada”

“Ride solo Fonseca”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” che si concentra sul turno di Europa League che ha visto il trionfo della Roma a Braga, la sconfitta del Napoli a Granada e il pari del Milan a Belgrado. “Dzeko-Mayoral: la Roma passa a Braga (0-2) e ipoteca gli ottavi. Milan, 2-2 a Belgrado. Il Napoli in emergenza cade a Granda (2-0)“. In taglio alto: “Schwazer fu complotto”. In taglio basso: “Gattuso: errori da polli, ma siamo contati”.