Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Reazione da Inter. Bastoni shock”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Reazione da Inter”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Coppa Italia, Roma battuta a San Siro. Cori e applausi per Mourinho. Riscatto dopo il derby: Inzaghi in semifinale con Dzeko-Sanchez. Gara sbloccata dal bosniaco, che non ha esultato. Nella ripresa il gol-capolavoro del cileno. Giallorossi pericolosi con Zaniolo. Simone: ‘Partita di personalità’. José critico con l’arbitro Di Bello. Bastoni shock: prima la squalifica, poi l’infortunio. Stasera Milan-Lazio, Sarri senza limiti: ‘È la competizione più antisportiva’. La mossa del governo: dal primo marzo stadi riaperti al 75%. ‘Lavoriamo per il 100%’. Le pietre d’oro dell’Italia”.