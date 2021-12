Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Questo è Mou. Milan-Napoli decide l’anti Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Questo è Mou”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “La Roma incanta a Bergamo: Atalanta ko, la Juve passa a Bologna. Doppietta di Abraham, prima rete di Zaniolo in campionato, guizzo di Smalling: giallorossi quinti con Allegri. L‘applauso di José: ‘Spirito fantastico’. Ira Gasperini per l’annullamento del 2-2. Milan-Napoli decide l’anti Inter, ultima chiamata per Spalletti. Se la pandemia si portasse via la violenza”.