Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Possono giocare, con la Juve rientra Immobile. Dybala, piove sul bagnato”

“Possono giocare”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola. “Caso Lazio, il laboratorio: ‘Tutti negativi al tampone’. Ma è polemica. Il test molecolare ribalta l’esito di quello rapido: con la Juve rientra Immobile. Via libera anche a Leiva e Strakosha al termine di una giornata rocambolesca. E intanto la Lega dice sì alla centrale unica per gli esami sul Covid”. In taglio alto l’intervista ad Arturo Vidal: “Tra Messi e Ronaldo non c’è paragone. Leo è di un altro pianeta. Ho vinto dappertutto, lo farò anche qui. Ho scelto l’Inter per Conte, è il più bravo. Le critiche? Uno stimolo”. E ancora: “Tensione Lukaku: ancora in dubbio per domani ma il Belgio lo convoca per la Nations League. Mancini e Dzeko fermati dal Covid. Il ct farà mercoledì un nuovo tampone. Se risulterà negativo, andrà in panchina. Il bosniaco: ‘Tranquilli’. Stop a Callejon”. Infine, riflettori puntati in casa Juventus: “Dybala, piove sul bagnato. Le mosse di Pirlo: ci sarà Morata con CR7. L’argentino verso la panchina anche all’Olimpico. Momento magico per lo spagnolo: torna in nazionale”.