Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Posso andar via, Insigne apre all’addio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de Il "Corriere dello Sport"

“Posso andar via. Insigne apre all'addio, il club studia le alternative. Inter pronta!. Tiene banco il caso del capitano del Napoli in scadenza di contratto". "Coppa Italia al via: torna il pubblico negli stadi anche per i club". "L'Atletico Madrid su Vlahovic, il Barça offre Coutinho alla Lazio".