Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Plusvalanga. Cholo su Lautaro, Inter a Madrid”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"La Plusvalanga: processo plusvalenze, pesanti inibizioni per Juve e Napoli". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Cholo su Lautaro, Inter a Madrid: l'Atletico studia l'offerta, Zhang chiede 70-80 milioni. Intervista a Ferrara: 'Saranno le piccole a decidere lo scudetto'. Ibra un'altra resa, salta anche il derby. Benzemagic, delirio Real: Champions spagnola, in semifinale i blancos e il Villareal. Roma bollente, il Bodo in piscina".