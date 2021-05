Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Pirlo se la gioca. Zidane in attesa. Inter, arrivano i soldi”

“Pirlo se la gioca”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. “La vittoria in coppa lo rilancia ma c’è ancora il Milan sulla sua strada. Il posto in Champions per convincere Agnelli. Domenica sera a Bologna aspettando i risultati di Bergamo e Napoli. Zidane e Allegri in attesa. Inter, c’è l’intesa: arrivano i soldi. ‘Sogno di essere il nuovo Pablito’, Raspadori tra Under 21 e Mancini: ‘De Zerbi mi ha insegnato tanto'”. E ancora: “Europei di nuoto: Pellegrini argento. Federica da impazzire: “E ora le Olimpiadi’. Germania, l’appello dei media all’attaccante: ‘Lewa, rispetta Muller'”.