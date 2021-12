Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Paulo sveglia la Juve”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport"

“Paulo sveglia la Juve”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Allegri torna a vincere a Salerno ma il quarto posto rimane a 7 punti. Dybala sblocca, Morata raddoppia. Max: Pressione gestita bene. Elkann in campo: ‘Collaboreremo con i pm, il club resti grande’. L‘argentino sbaglia anche un rigore nei secondi finali. L’Atalanta travolge il Venezia, Gasperini rinnova fino al 2024. Nedved: ‘Mai fatti passi più lunghi della gamba’. La Procura accelera. Plusvalenze, la FIGC studia la riforma. Milan e Inter, caccia al Napoli. Spalletti all’esame Sassuolo con il +3 su Pioli da difendere. La capolista recupera Politano. I rossoneri in difficoltà cercano il riscatto con il Genoa dell’ex Sheva. Inzaghi ospita lo Spezia e spera in un passo falso delle due rivali. CR7, l’incubo del secondo. L’ira per il Messi d’oro”.