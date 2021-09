Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Paperissima Juve. CR Show”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Paperissima Juve”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “I clamorosi errori di Szczesny e Kean la spingono a -8 dalla vetta. Al “Maradona” festa Napoli in rimonta: è a punteggio pieno. In vantaggio con Morata dopo uno svarione di Manolas, i bianconeri hanno subìto il ritorno degli azzurri, in gol con Politano e Koulibaly. CR Show, il ritorno più felice. Doppietta all’esordio in Premier. Viola, blitz a Bergamo. E oggi Ciro sfida Ibra. Due rigori di Vlahovic: l’Atalanta va ko. Milan-Lazio nel segno degli attaccanti, Inter con la Samp. Roma-Sassuolo, Mou (a quota mille) per restare in testa”.