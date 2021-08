Prima Pagina, Corriere dello Sport: “OsiNapoli, che impresa. Milan, sprint Ilicic”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“OsiNapoli, che impresa”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Scatenato il nigeriano: doppietta e Bayern ko. Spalletti applaude. Successo di prestigio: battuti i campioni di Germania all’Allianz Arena. Grande prova di Ounas e Lobotka. Di Machach la terza rete. Il tecnico: Squadra brava e ordinata, percorso giusto. Juve, 2-1 al Monza. Ramsey regista mossa di Max. Roma-Siviglia, è pari. Carattere Mou, manca il gol. Milan ok a Nizza. Subito Giroud, sprint per Ilicic”.