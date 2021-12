Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Osi, schiaffo al Napoli. Mercato da scudetto”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Osi, schiaffo al Napoli”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Convocato dalla Nigeria, giocherà con la maschera. L’ansia del club. Coppa d’Africa a gamba tesa sul campionato: 23 calciatori in partenza. Fabian Ruiz, covid bis: salta la Juve. Allegri felice: rientra Chiellini. Azzurri in grave emergenza per il big match della Befana. Insigne ancora positivo. Mario Rui squalificato. Buone notizie per i bianconeri: Chiesa e Dybala a disposizione. Lukaku fa gol anche al virus. Romelu torna dopo la malattia e trascina il Chelsea: 3-1. Zola esclusivo: ‘Inzaghi sfrutta il lavoro di Conte. Mi manca Diego. Bravo Simone, la sua Inter ha qualcosa in più. Max plasma la Juve. Mou e Sarri? Diamogli tempo’. Qatar, scopriamo il primo Mondiale d’inverno. Stadi avveniristici con aria condizionata. Controlli centralizzati, vigilanza sui violenti: con un anno d’anticipo è già tutto pronto”. Infine, in taglio alto: “È un mercato da scudetto. Il Milan deluso da Giroud chiede Beto all’Udinese. L’Atalanta prende Boga dal Sassuolo: 22 milioni. Marotta sonda Frattesi, Scamacca e Raspadori. Scatto Roma: Maitland-Niles in arrivo dall’Arsenal”.