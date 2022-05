Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Occhio alle trappole. Addio al re del mercato”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Addio al re del mercato”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Calcio in lutto per la scomparsa di Raiola. Aveva 54 anni, era malato da tempo. L'amuncio della famiglia: «Ha lottato come faceva per i suoi calciatori». Ha gestito i più grandi: da Ibra a Pogba, fino a Balo e Donnarumma. Occhio alle trappole. Spalletti travolge il Sassuolo e mette pressione a Pioli e Inzaghi. Scudetto: il Milan rischia con la Viola, l'Inter va a Udine. E il Napoli rientra. Salvezza: crollail Cagliari, derby alla Samp e domani c'è la Salernitana. Contestazione agli azzurri prima della gara poi la goleada: doppio Mertens. Genoa ko (1-0): Criscito sbaglia un rigore al 96’. Rimonta Lazio: 4-3 a La Spezia. Ancelotti da record: la Liga è sua. Il petardo e la sconfitta: il Lecce rinvia la serie A. Va in vantaggio a Vicenza, poi paga la follia degli ultrà: portiere ferito”.