Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Non svegliateci! Orgoglio Italia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

"Non svegliateci!". Apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "Battaglia a Wembley, orgoglio Italia: battuta un'Austria sorprendente. Soffriamo per 90' ma ai supplementari Chiesa e Pessina ci portano ai quarti. Nel finale la rete del 2-1 di Kalajdzic. Mancini supera Pozzo: 'Sapevo sarebbe stata dura, vittoria meritatissima grazie ai cambi'. Tra Lukaku e Ronaldo uno tocca agli azzurri. Chi passa a Siviglia ci sfida venerdì. L'altro pericolo per CR7 è De Bruyne. Hakimi va al Psg per 70 milioni. L'Inter accetta l'offerta: 65 più cinque di bonus. Già domani le visite a Parigi".