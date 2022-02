Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Non finisce qui. Il Milan per il sorpasso”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Non finisce qui”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Un tempo per parte: Dzeko risponde al rigore di Insigne. E oggi con la Samp il Milan di Giroud per il sorpasso. Il pari tra Napoli e Inter favorisce Inzaghi ma tiene aperta la corsa scudetto. Spalletti si accontenta: ‘Non siamo stati perfetti, ma restiamo in lizza’. Edin in volo: ‘Un punto pesante e ora pensiamo al Liverpool’. Lazio, un altro tris con il Bologna. Immobile gol, poi doppio Zaccagni. Atalanta-Juve, Allegri: ‘Si decide la nostra stagione’. A Bergamo si affida al tridente pesante: Vlahovic con Dybala e Morata. Sassuolo-Roma, Mou: La squadra è ancora con me. Il tecnico conferma il suo sfogo dopo il ko di Milano: ‘Nessuno si è offeso’. Lukaku e Havertz, Chelsea mondiale”.