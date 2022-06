Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Non ci siamo. Pogba alla Juve, accordo vicino“

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Non ci siamo“. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Finalissima all’Argentina di Messi: troppa differenza di qualità. A Wembley è sparita l'Italia: una lezione da Lautaro, Di Maria e Dybala. Il ciclo si chiude con un duro ko. Mancini: «Alla pari un tempo poi solo errori». In Nations con la Germania largo ai giovani. L'Ucraina ha la sua favola. Dal dolore della guerra al sogno del Mondiale. Battuta la Scozia 3-1, adesso si giocherà un posto per il Qatar nella sfida col Galles. Malinovskyi firma l'assist per l’1-0. Pogba alla Juve, accordo vicino. Lazio-Sarri, c'è la firma”.