Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Napoli su Zaniolo. Il calendario spinge l’Inter”

"Il Napoli su Zaniolo". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "DeLa pensa a Nicolò per il dopo Insigne: ecco la strategia. Il calendario spinge l'Inter, occhio a Osi. Champions d'Inghilterra, City e Reds ok, ora la Premier. Stadi, impennata di spettatori: è l'effetto 100%. Salernitana, blitz Psg per Ederson".