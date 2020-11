Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Napoli: noi parte offesa. Fiorentina, Iachini esonerato”

“Napoli: noi parte offesa”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola. “Slitta la sentenza sullo 0-3. Il club: Obbedito a un’autorità superiore. Rinviata anche la decisione su Verona-Roma: alta tensione tra le società. Gravina: Asl non uniformi. Italia, che brutta figura. Fiorentina, il ritorno di Prandelli. Esonerato Iachini”. Infine, in taglio alto: “Avellino, alla scoperta del laboratorio contastato: ‘Così lavoriamo sui test del Covid’. Viaggio nel centro dei Taccone. La Procura: i tamponi di venerdì della Lazio saranno riprocessati in ospedale”.