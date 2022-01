Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Napoli, lo manda Mou. Covid e Supercoppa…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Napoli, lo manda Mou”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Mercato, un colpo per Spalletti: il difensore prenderà il posto di Manolas. Arriva Tuanzebe, centrale United: fu lo Special a lanciarlo a Manchester. Coppa d’Africa, ufficiale il no di Osimhen. Contatto con positivi: quarantena per Malcuit e Petagna. Premier in campo, Tottenham e City ok. Conte beffa Ranieri: ‘E ora i rinforzi’. Intervista a Ciro Ferrara: ‘Nessuno può dare lezioni a Insigne. Lorenzo a Toronto? Un cambio di vita totale. Lui ha dato e ricevuto tanto, come il Napoli. No ai moralismi’. Intrigo Morata: vuole il Barça, la Juve fa muro. Scoppia il caso del centravanti. I bianconeri non intendono riscattare lo spagnolo a fine stagione. E lui preme per andare subito in blaugrana. Iervolino: Salernitana, ti salverò così. Nella notte di Capodanno si è chiuso il calvario del club campano. Accettata l’offerta dell’imprenditore napoletano che è già al lavoro: ‘Io l’uomo del cambiamento. Il progetto è top’. Addio a Tanzi, con lui Parma sognò il titolo”. Infine, in taglio alto: “Covid e Supercoppa: Lega all’ultimo voto. Oggi il consiglio, tensione tra i club sulla ripresa. Aumentano i contagiati (l’ultimo è Chiellini) ma i turni del 6 e 9 gennaio non saranno rinviati. Potrebbe slittare ‘sine die’ la finale Inter-Juventus”.