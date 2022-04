Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Mou, si può fare. Raiola è grave. Scossa Marotta”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Mou, si può fare”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Conference League, i giallorossi sfiorano l’impresa in Inghilterra. Roma, 1-1 a Leicester: giovedì all'Olimpico c'è in palio la finale. Pellegrini in gol, pari su autorete di Mancini. José avverte: ‘Dovremo usare la testa’. Feyenoord tris. «Sono ringiovanito»: il Bologna da Sinisa. Visita a sorpresa: cori e applausi. Mihajlovic si affaccia dalla finestra dell’ospedale per salutare i giocatori dopo la vittoria sull’Inter: ‘Vi voglio bene’. Raiola è grave, Ibra corre da lui. Dopo le voci sulla sua morte il prof Zangrillo: ‘Sta lottando’. Anche Balotelli in ansia per Mino. Scossa Marotta: ‘Inzaghi resta’. L'ad nerazzurro rilancia il tecnico: ‘Simone è uno dei più bravi, siamo incavolati ma non depressi’. Serie d'agosto, subito 4 turni. Il calendario 22-23 ristretto per il Qatar: il via alla vigilia di Ferragosto con la Supercoppa. Chiusura il 4 giugno”.