Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Mou non fa sconti, Inter-Juve da scudetto”

Mediagol.it vi propone la prima pagine de 'Il Corriere dello Sport'

Apre così l'edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Lo Special One durissimo con la squadra: 'Alcuni di voi non giocherebbero in B'. Alla vigilia della gara col Napoli capolista, la Roma diventa un caso". "Domani Inter-Juve, in palio punti scudetto. Barella firma e raddoppia, tocca a Morata sfidare Dzeko".