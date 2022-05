Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Mou fa l’Italia. Due colpi per Inzaghi”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Mou fa l'Italia: Roma-Feyenoord adesso è tutto, e recupera Mkhitaryan". Apre così la prima pagina de “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Napoli, Oliveira è già pronto. Furia Commisso: 'Io non vendo'. Due colpi per Inzaghi: il tecnico rinnova fino al 2024, vuole Bremer e Asllani".