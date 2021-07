Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Mister Italia. E Luis Enrique perde Sarabia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Mister Italia”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Prima divideva, da CT ha fatto innamorare di sé il Paese. Mancini con la testa alla Spagna: ‘Noi senza limiti’. Gioco e umiltà: in 3 anni è riuscito a trasformare la nostra Nazionale. Gravina entusiasta: ‘Siamo bellissimi’. L’Inghilterra travolge Sheva. Kane (doppietta) sfida Kjaer. Crollo Ucraina, la Danimarca vola. Spinazzola è già nel futuro. L’azzurro promette ai compagni: ‘Tornerò più forte di prima’. Domani si opera in Finlandia. E Luis Enrique perde Sarabia. L’attaccante infortunato: indisponibile a Wembley. L’uomo chiave sarà Pedri”.