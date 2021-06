Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Miracolo all’Europeo. L’Italia innamorata”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

Apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "Eriksen crolla in campo: salvato dall'intervento di Kjaer e dal defibrillatore. Paura durante Danimarca-Finlandia: moglie, squadre e pubblico in lacrime. Arresto cardiaco per il fantasista, subito soccorso dal capitano e poi dai medici. Dall'ospedale ha rassicurato i compagni: 'Ora giocate'. Lukaku a segno con il Belgio: dedica all'amico. L'Italia innamorata. Gli azzurri trascinano il Paese: più di 14 milioni davanti alla tv. I gol della coppia Insigne-Immobile fanno salire le quotazioni della Nazionale di Mancini, a meno due dal record di Pozzo. Svizzera fermata dal Galles: se la battiamo, siamo agli ottavi".