Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Milinkovic vuole la Juve. Attento Milan”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"L'intervista a Carnevali, a Pioli basta un pari: Sassuolo arbitro dello Scudetto". Apre così la prima pagina de “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Milinkovic vuole la Juve, la trattativa entra nella fase calda. Il ristorante del Toro un segnale all'Inter, Lautaro si lega alla città. Eintracht e Rangers per la coppa, a Siviglia in campo alle 21, i tedeschi partono favoriti. Liverpool fino alla fine, City a +1".