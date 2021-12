Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Milano stecca. La Samp adesso ha paura”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Milano stecca”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Nel giorno della prima alla Scala, Pioli e Inzaghi battuti in Champions. Passa il Liverpool, Milan fuori dall’Europa. Atletico agli ottavi. Inter ko al Bernabeu: il Real di Ancelotti festeggia da primo. A San Siro rossoneri avanti con Tomori, poi il sorpasso Reds. A Madrid ci pensano Kroos e Asensio. L’Atalanta deve superare il Villarreal per qualificarsi. Juve con il Malmõ: spera nel primato. L’indiscrezione: ‘Suning cerca nuovi capitali per la società’. Secondo Bloomberg Zhang potrebbe cedere a inizio anno quote del club. L’Udinese esonera Gotti, Paco Jemez è il favorito. La Samp adesso ha paura. L’arresto di Ferrero apre scenari inquietanti. E la piazza invoca Vialli”.