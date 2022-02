Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Milan rimontato, l’Inter non sfonda”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Non vincono più. Sciudetto al rallentatore, domani il Napoli può andare in testa". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Milan rimontato dall'Udinese: 1-1. L'ira di Pioli: gol da annullare. L'Inter non sfonda a Marassi. Inzaghi: va tutto storto. Sinisa: fermate la guerra. Juve a Empoli Max cambia: Kean con Vlahovic. I nazionali di Roma e Lazio a pranzo con Mancini".