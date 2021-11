Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Milan fatto viola. Inter-Napoli vale doppio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport"

“Milan fatto viola”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Spettacolo al Franchi: prima sconfitta in campionato per la capolista. Impresa Fiorentina: show di Vlahovic, a Pioli non basta un Ibra super. Inter-Napoli vale doppio: Inzaghi vuole il -4, Spalletti cerca l’allungo. Svolta Juve con due rigori di Bonucci. L’ira di Sarri. Mau contro arbitro e Var. United travolto da Ranieri, Solskjaer rischia: c’è Zidane”.