Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Messi ora ride. Insigne resta”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Messi ora ride”. Apre così l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “L’argentino supera le visite mediche e firma il contratto con il Psg. Leo sbarca a Parigi e dimentica subito le lacrime: guadagnerà 80 milioni. Capitale in delirio per la Pulce: oggi la presentazione. Neymar gli lascia il 10, lui chiede il 30. Insigne resta anche senza rinnovo”. Infine, in taglio alto: “Roma decide Abraham. Mourinho aspetta ancora l’attaccante per liberare Dzeko: Inzaghi in ansia. Fatto l’accordo con il Chelsea, che non vuole cederlo all’Arsenal: stasera il giocatore impegnato nella Supercoppa europea. L’Inter bloccata, ma l’arrivo di Edin è definito”.