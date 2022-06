Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Marotta al sorpasso. Pogba, la Juve…”

“Marotta al sorpasso“. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “L’Inter accelera con Lukaku, Dybala e Miki. Atteso il sì Chelsea che va su Skriniar (vicinissimo al Psg). Gli inglesi chiedono anche di Bastoni: per i centrali l’ad non scende sotto gli 80 milioni. Lo stipendio di Big Rom è legato al costo del prestito un anno. Pogba, la Juve riparte da zero. Riecco l’uomo che aprì il ciclo d’oro. Arriva gratis come 10 anni fa. Anguissa inquieto e Napoli è turbata. Jovic a Firenze l'assist del Real”.